Modern und innovativ zeigt sich die Mittelschule Gföhl nicht nur bei den Lernmethoden, im Unterricht und in der Konzeption der beiden angebotenen Schulzweige – heuer wird erstmals zu einem virtuellen Elternabend eingeladen.

Der Mittelschul-Standort in Gföhl ist mit rund 240 Schülern einer der größten Standorte des Bezirks Krems und bietet zwei Zweige an: Im Öko-Zweig werden die Schüler aktiv in nachhaltige Themen und Öko-Projekte eingebunden. Der zweite Schwerpunkt ist Sport. Die Schüler der Sport-Mittelschule Gföhl zeigen bei diversen Bewerben immer wieder mit Spitzenleistungen auf.

Virtueller Elternabend

Da der klassische „Tag der offenen Tür“ heuer Corona-bedingt ausfallen muss, wird am Mittwoch, 25. November, um19 Uhr ein Elternabend via Livestream stattfinden. Der Link dazu wird rechtzeitig vorab auf der Homepage der Schule zu finden sein. Gleichzeitig präsentiert sich die Schule in einem eigens gestalteten Image-Film. Der Trailer ist bereits auf www.youtube.com abrufbar. Führungen durch das Schulhaus werden am Samstag, 12. Dezember, nach Terminbuchung – ebenfalls über die Schul-Homepage – unter Einhaltung der COVID-Bestimmungen angeboten.

Neues Logo von ehemaliger Schülerin

Auch das Logo der Mittelschule wurde einem Relaunch unterzogen: „Mit dem neuen Logo soll der erfolgreiche Geist der Schule auch nach außen transportiert werden“, so Direktor Mario Simlinger.

Die neue Wort- und Bildmarke der Mittelschule Gföhl wurde von der Firma MBIT aus Krems kostenlos entwickelt. Die aus Gföhl stammende Firmenchefin Corinna Harrauer war selbst Schülerin des Hauses in der Jaidhofer Gasse. „Wir wollten mit dem neuen, frischen Logo die beiden Schulzweige aufzeigen, die trotz Spezialisierung in elementaren Punkten Hand in Hand als Team auftreten.“, so Harrauer.