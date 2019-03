Das hat die uniko am Montag bei einer Plenarsitzung beschlossen.

Ermöglicht wurde die Aufnahme durch eine Novelle des Universitätsgesetzes. Durch diese erfüllt die Donau-Uni nun die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft in der als Verein organisierten uniko, hieß es in einer Aussendung. Als einzige Hochschule in der uniko bietet die DUK keine Grundstudien an, sondern definiert sich als Universität für Weiterbildung.