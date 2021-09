Das Wertstoffsammelzentrum (WSZ) ist übersiedelt: Seit dieser Woche ist das neue Sammelzentrum mit seinen 6.000 Quadratmetern an der Gobelsburger Straße offiziell zu den gewohnten Öffnungszeiten (an jedem Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 18 Uhr) zugänglich. Und bietet auch viel Platz für Gras- und Strauchschnitt.

Das alte Abfallsammelzentrum im Langenloiser Gewerbegebiet bestand seit Ende 2004 und wurde allmählich zu klein: „Mit durchschnittlich 39 Anlieferungen pro Stunde wurde die Besucherfrequenz zu hoch für eine geordnete Abgabe der Materialien. Darunter litt die Sammelqualität, und das Verkehrschaos sorgte für Unmut und Ärger“, begründet Geschäftsführer Gerhard Wildpert die Entscheidung des Gemeindeverbandes GV Krems zum Neubau, in den 1,5 Mio. Euro investiert wurden.

Bürgermeister Harald Leopold erinnerte an die Pläne, die seit über zehn Jahren gewälzt wurden, und auch an anfängliche Widerstände gegen den „Müllhaufen am Ortsanfang“. Und freute sich, dass sich das Gebäude nun „nahtlos in die Landschaft einfügt“.

Der Gemeindeverband – er besteht seit 29 Jahren – betreibt insgesamt 17 Wertstoffzentren im Bezirk Krems, beschäftigt 35 Mitarbeiter und hat noch weitere Aufgaben wie die Einhebung der Gemeinde- und Grundsteuern oder die Gemeinde-Lohnverrechnung über.