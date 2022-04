Sitzplatz auf der Kirchenstiege in Spitz

Werbung

Alles neu rund um die Kirche: Die Gestaltung des Kirchenplatzes und der Gesamtumbau der Marktstraße waren ein Großprojekt, das in den vergangenen zweieinhalb Jahren verwirklicht wurde. Es konnte quasi ohne Pause gearbeitet werden. Jetzt sind alle froh, dass dieser „Meilenstein in der Geschichte unseres Ortes als abgeschlossen betrachtet werden kann“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Raimund Pichler, der in den zahlreichen Verhandlungen kühlen Kopf bewahren musste.

Investiert wurden insgesamt etwa 2,2 Millionen Euro, die natürlich ein gewaltiges Loch in die Gemeindekasse gerissen und die Aufnahme von Krediten bewirkt haben. Bund und Land, unter anderem die NÖ Dorf- und Stadterneuerung, haben sich mit einer Förderung an den Kosten beteiligt.

Die Parkplätze rund um den Kirchenplatz – es sind insgesamt 22 – werden demnächst zur Kurzparkzone (ohne Gebührenpflicht) erklärt, Anrainer (Hauptwohnsitzer) können eine (kostenpflichtige) Dauerparkkarte lösen. Auch die Frage der 30-km/h-Beschränkung im ganzen Ort wurde diskutiert. In der oberen Marktstraße und auf dem Kirchenplatz sowie hinter dem Burgberg gilt diese Beschränkung der Geschwindigkeit ja schon – sie soll in Zukunft nun auf den ganzen Ort (ausgenommen die Vorrangstraßen B 3 und B 217) ausgeweitet werden.

