Vor mehreren hundert Gästen ging in der Sporthalle Oberbergern der Neujahrsempfang der Gemeinde Bergern in Szene. Im Mittelpunkt standen Ehrungen verdienter Mitbürger und eine Fünfjahresbilanz Bürgermeister Roman Janaceks.

Moderator Tom Bläumauer war es vorbehalten in der vollen Sporthalle eine Vielzahl an Ehrengästen zu begrüßen. Neben der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais gaben den Bergernern auch Abt Columban Luser (er ist auch Pfarrer in Unterbergern) sowie Pater Johannes Cornides aus der Wallfahrtspfarre Maria Langegg die Ehre. Zudem waren Nachbarbürgermeister Heinrich Brustbauer und Grafeneggs Gemeindeoberhaupt Anton Pfeifer, sein Vorgänger als GUV-Obmann, Walter Harauer (Altbürgermeister der Gemeinde Straß) in der Schar der Gäste zu finden.

Viele Freunde Bergerns vereint

Funktionäre der fünf Feuerwehren der Gemeinde, angeführt von Unterabschnittskommandant Günther Rameis, Vertreter der GEDESAG, der Sparkasse Kremser Bank und der Raiffeisenbank Krems sowie Repräsentanten weiterer mit der Gemeinde eng verbundener Einrichtungen verfolgten mit den Bergerner Bürgern gemeinsam den aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der Gemeinde 2018 erstellten Film und einen von Janacek im Schnelldurchlauf dargebotenen Rückblick anhand zahlreicher Fotos.

Gutes Klima in der Gemeinde

Nationalrätin Diesner-Wais gratulierte zur geleisteten Arbeit und rief dazu auf, beim Urnengang am 26. Jänner das Wahlrecht zu nützen: "Die Gemeindewahlen sind die Wahlen jener Politiker, die am nähesten zum Bürger arbeiten!" Eine der Kernaussagen des seit 2010 amtierenden Gemeindeoberhaupts: "Die fünf Orte der Gemeinde können heute deutlich besser miteinander als früher. Die Stimmung in der Gemeinde ist viel besser."

Ehrungen Lohn für Ehrenamt

Im Rahmen eines regelrechten Ehrungsreigens wurden zahlreiche Gemeindebürger vor den Vorhang gebeten (siehe Liste!). Die höchste Auszeichnung, die Große Trophäe der Gemeinde Bergern, erhielten zwei verdiente Feuerwehrmänner: Josef Gloimüller und Manfred Schmid. Die Bergerner Musikanten umrahmten den Festakt gemeinsam mit der Dunkelsteiner Blasmusik unter Manfred Durnwalder.

EHRUNGEN: