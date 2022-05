Bergerner holten Treffen nach: Zwei neue Ehrenbürger

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Neujahrsempfang im Mai? In Bergern ist das möglich ... Bürgermeister Roman Janacek lud zum verspäteten Bürgermeisterempfang, um über die Gemeindearbeit der vergangenen zwei Jahre Bilanz zu ziehen: „Im Jänner war Corona-bedingt ein Empfang nicht möglich. Mir war es aber wichtig, den Abend nachzuholen.“

Zahlreiche Projekte umgesetzt

Schließlich sei in den vergangenen zwei Jahren viel passiert: Nach einem Überblick über den Gemeindehaushalt präsentiere Janacek wichtige Projekte: 2020 und 2021 wurden eine neue Bücherei im Dorfzentrum, ein neuer Schutzweg in Unterbergern, ein E-Bus für den Kindergartentransport, neue Helme für die Feuerwehren oder das Rückhaltebecken in Oberbergern umgesetzt.

Viele Pläne für das Jahr 2022

Auf 2022 gab Janacek einen Ausblick: „Wir werden ein Sanierungskonzept für den Friedhof erstellen, dabei prüfen wir eine neue Friedhofsmauer, mehr Parkplätze oder die Errichtung einer Urnenwand. Außerdem werden wir in Unterbergern den Kanal sanieren, auf LED-Beleuchtung und Breitband umstellen. Für den Fall eines Blackouts planen wir den Ankauf von Notstromaggregaten.“

Gemeinde-Gold für Maria Schmidt

Bei der Feier wurden auch Bürger geehrt: Unter anderem erhielt die pensionierte Kindergartenbus-Chauffeurin Maria Schmidt die Wappenplakette in Gold. Janacek bei der Laudatio: „Jeder im Ort kennt unsere ,Bus-Maria‘.“ Bis heute ist die Pensionistin bei den Kindern äußerst beliebt: „Seit 1992 warst du für den Kindergartenbus zuständig und hast geschafft, dass es keinen einzigen Steh- oder Fehltag des Busses gab.“

Gleich zwei neue Ehrenbürger

Abt Columban Luser und der ehemalige Gemeinderat Manfred Schmid wurden zu Ehrenbürgern ernannt. Manfred Schmid ist engagierter Wolfenreither, war Feuerwehrkommandant bis 2006 und Unterabschnittskommandant, seit 1995 im Gemeinderat, geschäftsführender Gemeinderat und Wahlleiter, aber auch Dorferneuerungs-Obmann in Wolfenreith und Spieler beim SV Bergern. Janacek zum neuen Ehrenbürger: „Manfred, du bist ein Vorbild für uns alle!“

"Ehrung meines gesamten Teams"

Abt Columban Luser leitet seit 2001 die Pfarre in Bergern und ist im Ort tief verwurzelt. „Trotz deiner vielen Aufgaben“, so Janacek in der Laudatio. Abt Columban freute sich über die Ernennung zum Ehrenbürger: „Diese Ehrung ist eine Ehrung meines gesamten Teams. Ich bin stolz darauf, dass 60 Ehrenamtliche in unserer Pfarre mitarbeiten.“ Neben den Ehrungen für Studienabschlüsse, Matura und Abschlüsse von Berufsausbildungen holte der Bürgermeister auch Vereine und Vereinsmitglieder vor den Vorhang:

Arbeit für die Vereine gewürdigt

Die Große Trophäe erhielten Manfred Durnwalder und Herbert Gundacker von der Dunkelsteiner Blasmusik und Christian Reisinger vom SV Knudde. Die kleine Trophäe der Gemeinde Bergern erhielten Michael Stumpfer, Franz Lindner und Walter Dietl vom Dorferneuerungsverein Schenkenbrunn, Michaela Exenberger vom Dorferneuerungsverein Wolfenreith sowie Raimund Winkler und Michael Humpelstetter von der FF Oberbergern. Aus den Reihen der (ehemaligen) Gemeinderäte wurden Andreas Aschauer mit der Wappenplakette in Bronze, Roman Kloss mit der Ehrennadel in Silber sowie Markus Weber, Roman Weber und Robert Schmotz mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

