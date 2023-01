Viele Hadersdorfer Ziele für 2023 vorgestellt

„Danke sagen“ für die Leistungen der Bürger und einen „Blick in die Zukunft richten“ wollte Bürgermeister Heinrich Becker beim Neujahrsempfang im Rathaussaal der Kamptalgemeinde.

Vor einer ganzen Reihe von Gästen stellte das Hadersdorfer Gemeindeoberhaupt die zahlreichen Ziele für die nächsten Wochen und Monate vor: So wird etwa die Gemeinde mit modernem Glasfaserinternet ausgestattet, es wird der Straßenbau vorangetrieben, die Sanierung und Neugestaltung des Hauptplatzes und des Landsknechtplatzes wird fertiggestellt, es soll der Jugendkeller umgebaut werden, die Kläranlage wird fertig, es kommt E-Mobilität mit einem E-Fahrzeug für den Bauhof und einer Ladeinfrastruktur am Hauptplatz nach Hadersdorf, das Feuerwehrhaus und die Gemeindegebäude werden mit Notstrom versorgt, die Planungen für die Aufnahme von Zweijährigen in den Kindergarten kommt in die Planungsphase, es soll eine „Frühbetreuung“ in der Volksschule kommen, das Radwegenetz wird ausgebaut, und, und, und... Für all die Vorhaben gab es von den Anwesenden viel Applaus.

Auch Altbürgermeister dabei

Vertreter des öffentlichen Lebens der Gemeinde, der Vereine und der Einsatzorganisationen waren gekommen, um den Ausführungen zuzuhören und sich beim anschließenden „gemütlichen Teil“ auszutauschen und zu unterhalten: Altbürgermeister Bernd Toms, Thomas Gotthard vom Roten Kreuz, die Kommandanten der Feuerwehren Hadersdorf (Christoph Firlinger) und Kammern (Manfred Salzbauer), Martin Träxler von der Polizei Hadersdorf, Landesgeschäftsführer Thomas Hauser vom Zivilschutzverband, der frühere Gemeindearzt Henryk Pieh, Abordnungen der Schule und des Kindergartens und nicht zuletzt Pfarrer Ernst Steindl.

