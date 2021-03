Der Wochenmarkt auf dem Pfarrplatz firmiert künftig unter dem Namen Kremser Genussmarkt. Und nicht nur das: Der wochenendliche Einkaufs-Hotspot in der Altstadt bekommt vom Stadtmarketing ein völlig neues Gesicht verpasst. Die Zeiten, in denen Autos wild zwischen den einzelnen Ständen parkten, sollen ab 8. Mai der Vergangenheit angehören.

Der Pfarrplatz wird für den Markt, der ganzjährig jeweils samstags stattfindet, zur autofreien Zone. Die „Standler“ sollen ihre Fahrzeuge künftig in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich am Rand des Pfarrplatzes parken. Zusätzlich zu der damit einhergehenden optischen Aufwertung des Markts dürfen sich Besucher auch über ein deutlich größeres Angebot freuen. Künftig werden statt der bisher rund 25 Standbetreiber um die 50 regionale Produzenten vor Ort sein. Regionalität ist auch das Stichwort, das noch stärker in den Fokus rücken soll.

Zusätzlich zu den strukturellen Neuerungen soll es auch wöchentliche Aktionen mit den bewährten „Standlern“ aber auch Gastständen geben. Für die Marktbesucher wird es auch die Möglichkeit geben, sich kulinarisch zu stärken – Rahmenprogramm inklusive: „Das Ganze soll Eventcharakter haben“, sagt Horst Berger. Die Standgebühren werden laut dem Stadtmarketing-Chef im Zuge der Neugestaltung „minimal erhöht“. Dem Interesse an dem neuen Markt tut das keinen Abbruch. Die Standplätze sind mittlerweile bereits fast alle vergeben.