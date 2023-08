Jaidhof: Spaßwettbewerb sorgte für Riesengaudi am Teich

Gastgeber des diesjährigen Sautrogrennens war erstmals die FF Eisengraben, welche aus dem Sautrogrennen gleich ein ganzes Sautrogclubbing machte. Ab Mittag gab es bei strahlendem Sommerwetter Programm am Erholungsteich Jaidhof.

Neuer Sautrog heißt „Gummiboot“

Nach dem „Mittags-Frühschoppen“ konnten erste Rennteilnehmer im freien Training die „Aquadynamik“ der Rennboliden erproben. Für die Rennleitung zeichnete wieder die Sportunion Eisengraben Aktiv verantwortlich. Vor dem Sautrogrennen, das um 16 Uhr gestartet wurde, wurde noch der neu gebaute Sautrog auf den Namen „Gummiboot“ getauft. Er ergänzt den „Fuhrpark“ am Teich nun neben dem „Traumschiff Surprise“ und dem „U-Boot“.

28 Zweierteams paddelten in fünf Klassen im KO-System um die Wette. Jede Menge lustiger Pannen und Untergänge waren programmiert - und wurden vom Publikum mit ausreichend Applaus goutiert. Prämiert wurden außerdem die kreativsten Verkleidungen. Für die Sicherheit vor Ort sorgte wieder das Team der Wasserrettung Krems.

Knappe Entscheidungen und stolze Sieger

„Die Nachbarmädels“ Katharina Blauensteiner und Sofie Gassner holten als jüngste Teilnehmer den Sieg in der Damenwertung, der Trog „Donald, der Erste“ mit Erwin Bacher und Jürgen Riß schnappen sich den goldenen Sautrog in der allgemeinen Klasse. In der eigens eingerichteten Feuerwehrwertung gab es im Rennen um Platz eins ein Duell zwischen Vater und Sohn: FF-Kommandant Christian Gruber trat mit Thomas Hiemetzberger im Trog „Die Unfreiwilligen“ gegen Sohn Tobias Gruber und Gabriel Latzenhofer an - das sehr spannende Finale entschieden „Die Unfreiwilligen“ für sich.