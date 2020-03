Die Straßertalgemeinde ist aus mehreren Gründen einen Besuch wert: Neben dem Weinbau und der Vinothek gibt es etwa das Freilichtmuseum in Elsarn, das Fassbinderei- und Weinbaumuseum, das Feuerwehrmuseum, eine Reihe von Wanderwegen und mehr. Jetzt will sich die Gemeinde noch besser am touristischen Markt positionieren.

Ein erster Schritt zu dem geplanten Gesamtkonzept wird ein modernes Corporate Design, das sich auch auf allen Drucksorten der Gemeinde finden wird. In Arbeit ist auch schon eine Smartphone-App, die unter anderem auch einen geografischen Überblick über die Gemeinde bieten wird. „Die App wird unseren Besuchern auch Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Ereignissen bieten und soll mit Geschichten zu unseren Schwerpunktthemen Wein und Germanen Lust auf einen Besuch in unserer Region machen“, heißt es aus der Gemeindestube.