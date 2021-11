Ziel des Kremser Zehner: „Million knacken!“

Der Kremser Zehner als Plastikkarte hat ausgedient. Der Neustart erfolgt in Papiergutscheinform und soll noch mehr Kunden erreichen. Bei der Generalversammlung der Kaufmannschaft stand die „Stadtwährung“ im Mittelpunkt.

Zuletzt wurde mit dem Kremser 10er, der in 180 Geschäften (vor allem in der Innenstadt, aber auch in großen Kremser Einkaufszentren) akzeptiert wird, ein Umsatz von 700.000 Euro erzielt. „Es war Zeit, auf ein modernes System umzusteigen“, erklärt Kaufmannschafts-Obmann Ulf Elser. Wer künftig dazugehören will, schließt einen Vertrag mit dem Stadtmarketing Krems (für die Ausgabe verantwortlich) und der Geld Service Austria (GSA – verantwortlich für Rücknahmen/Überweisungen). Damit sind die Beteiligten nicht mehr auf den Goodwill der Banken angewiesen und haben eine Garantie für eine rasche, unkomplizierte Abwicklung.

Elser will nun alles daransetzen, noch mehr Betriebe, vor allem im Textilbereich und in der Gastronomie, für den Einstieg zu gewinnen. „Der Kremser 10er wird gerne als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter genutzt. Zuletzt war er ausverkauft, jetzt gibt es ihn unbeschränkt.“ Wichtigster Vorteil sei, dass das Geld der Gutscheine regional ausgegeben werde und nicht in den Online-Handel fließe. „Wenn der Zuspruch anhält, bin ich zuversichtlich, dass wir beim Umsatz die Million knacken.“

Übrigens: Für ihre Mitgliedsbetriebe übernimmt die Kremser Kaufmannschaft den Werbekostenanteil für den 10er von 50 Euro pro Jahr.