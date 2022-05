Frauenpower für Krumau

Nach den Rücktritten von Vizebürgermeister Franz Dörr und Gemeinderat Franz Kargl musste rasch nachbesetzt werden. Der Krumauer Gemeinderat wählte am 12. Mai Gabriele Gaukel mit neun von 15 Stimmen zur neuen Vizebürgermeisterin.

Die 1970 geborene Unternehmerin ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Tiefenbach. Sie ist seit 2010 Mitglied des Gemeinderats und seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen in der Wirtschaftskammer und im Wirtschaftsforum Waldviertel tätig. „Für mich ist das eine neue Herausforderung. Mein Herz schlägt seit 26 Jahren für Krumau und die Menschen hier“, so die Jung-Vizebürgermeisterin, welche die Agenden Bildung und Kultur übernimmt.

Die freien Sitze im Gemeinderat wurden mit der Behindertenbetreuerin Silvia Mayer und dem EVN-Bediensteten Karl Wegenstein – beide direkt aus Krumau – nachbesetzt. Die ÖVP hat zehn der 15 Sitze im Gemeinderat inne, zweitstärkste Partei ist die SPÖ. Die FPÖ hat ein Mandat.

Aktuell zwei Damen an Gemeindespitze

In der Region Kampseen gibt es aktuell zwei von Frauen geführte Gemeinden: Ludmilla Etzenberger ist Oberhaupt der Stadtgemeinde Gföhl, Eva Schachinger ist Bürgermeisterin von St. Leonhard/Hw. Das Amt des Vize ist in drei Gemeinden weiblich besetzt: Manuela Dornhackl ist Vizebürgermeisterin von Rastenfeld, Sandra Warnung von Pölla und nun neu Gabriele Gaukel von Krumau. Gaukel appelliert hinsichtlich der Frauenquote an beide Seiten: „An die Frauen: Traut euch! Es ist wichtig, dass wir uns auch in die Politik einbringen! – Und an die Männer: Lasst Frauen zu!“

