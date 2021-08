Zur Wahl schritten die Kameraden der ÖKB-Stadtgruppe. Bislang hatte Manfred Haindl die Truppe interimsmäßig geleitet, nachdem im März des Vorjahres Heinz Altmann kurz nach seiner Wahl zum Obmann zurückgetreten (und eine Neuwahl Corona-bedingt nicht mehr möglich) war.

Haindl, Chefinspektor in Ruhe, ehemaliger Postenkommandant in Langenlois, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Unterstützt wird er von Nikolaus Vogl und Gerhard Korinek als neuen Stellvertretern. Dem Vorstand gehören weiters Anna Maurer als Schriftführerin, Walter Hoidn und Josef „Johnny“ Holzer als Kassiere und Alois Kirschbaum als Rechnungsprüfer an.

„Kameradschaft bedeutet für mich vor allem soziales Engagement in der Gesellschaft. Wir wollen den Grundgedanken, die soziale Hilfestellung in Not, in den Vordergrund stellen“, umriss Haindl die Ziele des Vereins. Er wolle sich mit seinem Team neben Aufgaben wie der Förderung des Vaterland- und Heimatbewusstseins vor allem der Mitwirkung an humanitären und karitativen Projekten widmen. Haindl regte auch die Einführung eines monatlichen Stammtisches für Interessierte und Mitglieder an.