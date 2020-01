Nach dem Tod des amtierenden Bürgermeisters Helmut Pilz am 27. Dezember 2019 musste in Senftenberg noch vor der Gemeinderatswahl am 26. Jänner ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Am Montagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) wurde in einer Gemeinderatssitzung ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Seitens der ÖVP – sie verfügt im Senftenberger Gemeinderat über 13 der 19 Sitze – war dafür deren Obmann Stefan Seif (37) vorgeschlagen. Der Spitzenkandidat der ÖVP, er ist auch Chef der Jungen Wirtschaft im Bezirk, steigt schon rund zwei Monate früher als geplant in die neue Funktion ein.

NÖN-Leser erinnern sich an die bewegte Geschichte der Gemeinde im vergangenen Jahr: Nachdem ÖVP-Bürgermeister Josef Ott am 25. Oktober seine Funktion überraschend im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zurückgelegt hatte, sprang der damalige Vize Helmut Pilz in die Bresche. Er wurde am 10. Oktober zum Gemeindeoberhaupt gewählt.

Sein Ableben Ende 2019 machte jetzt eine neue Entscheidung notwendig. „Alles ist bei uns derzeit überschattet vom plötzlichen Tod des Helmut Pilz!“, beschreibt der designierte Bürgermeister Seif die bedrückte Stimmung in der Gemeinde im NÖN-Telefonat.

Unverändert im Amt bleibt bis zur Neuwahl Vizebürgermeister Markus Klamminger. Der Leiter des Finanz-Ressorts der Kommune folgte Pilz im Oktober in dieser Funktion nach.

In den Gemeinderat rückt für die ÖVP der Bankangestellte Michael Rea (54) nach – voraussichtlich als „Gemeinderat für eine Sitzung“. Der Vorstand bleibt unverändert.