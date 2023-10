Landjugend Gföhl und Krumau haben neue Spitzen

Gleich zwei Ortsgruppen der Landjugend (LJ) im Bezirk Gföhl wählten bei den letzten Generalversammlungen einen neuen Vorstand. In Gföhl wurden Sarah Priegl und Stefan Janka zur Leiterin beziehungsweise zum Obmann gewählt. Der bisherige Obmann Tobias Steyrer steht dem LJ-Team weiterhin als Obmann-Stellvertreter zur Verfügung. Leiterin-Stellverterterin wurde Ramona Steyrer. Die Generalversammlung fand im Café-Restaurant „Katzenstüberl“ der Familie Prinz in Gföhl statt.

Bei der Generalversammlung der LJ Krumau im Gasthaus Andrea Hauer wurde ein Rückblick auf das erste Vereinsjahr geworfen - die LJ-Gruppe der Stauseegemeinde wurde nämlich erst heuer gegründet. Obwohl der Verein erst einige Monate alt ist, konnte ein beachtlicher Tätigkeitsbericht präsentiert werden: Die Jugendlichen organisierten einen Skiausflug, nahmen an zwei Sprengelmärkten teil, wirkten beim Bürgermeister-Jux-Wettbewerb bei den Regionsspielen in Krumau im Sommer mit, betreuten die Labestation der Erlebnis-Burgführung „Margarete von Babenberg“, gestalteten die Kornkrone des diesjährigen Erntedankfestes und nahmen am Projektmarathon teil.

Bei der Neuwahl wurde Alexandra Graf als Leiterin bestätigt, Stefan Gaukel folgte Bernd Scheithauer als Obmann nach. Die neue Leiterin-Stellvertreterin heißt Laura Mayer, der neue Obmann-Stellvertreter Julian Geistberger. Vizebürgermeisterin Gaby Gaukel gratulierte dem neuen Vorstand und bedankte sich bei den bisherigen Funktionären für ihren Einsatz. Die jungen Krumauer äußerten auch ein Anliegen an die Gemeindevertreterin: „Unser größter Wunsch ist ein Gemeinschaftsraum für unsere Treffen!“.