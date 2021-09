Aus Geldnot schloss sich eine Ungarin mit ihrem Lebensgefährten (50) und dem gemeinsamen Sohn (26) mit anderen Partnern (gesondert verfolgt) zu einer kriminellen Vereinigung zusammen. Neben zahlreichen Taschendiebstählen in Wien zog die Bande quer durch Österreich und suchte Möbelhäuser (in Niederösterreich in Krems, St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt) heim.

Die 48-jährige Ungarin war darauf spezialisiert, hochpreisige Orientteppiche unter ihrem Rock oder weitschwingendem Kleid verschwinden zu lassen: So ließ sie unter anderem einen handgeknoteten, iranischen Orientteppich im Wert von 8.799 Euro in einem Kremser Möbelhaus mitgehen. Im mitgeführten Trolley hatte sie teure Bettwäsche versteckt. Nach dem erfolgreichen Coup kam sie wenige Woche später erneut wieder nach Krems. Diesmal hatte sie aber weniger Glück - das Verkaufspersonal war zu aufmerksam und sie verließ ohne Beute das Geschäft.

Pärchen muss drei Jahre hinter Gitter

Die Ungarin wurde von Sicherheitsbeamten - sie sitzt derzeit mehrere Monate wegen Diebstahls hinter Gittern - in den Gerichtssaal geführt. Sie zeigte sich teilgeständig und wurde wie ihr Gefährte wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Für den Sohn des Gaunerpaares setzte es eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.