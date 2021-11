Niederösterreichs "zauberhafter Export" auf der Erfolgswelle

Es ist vollbracht! Am 4. November fand im ausverkauften, 2.500 Personen fassenden Theater des Hotels Luxor in Las Vegas (das sechstgrößte Hotel der Welt mit 4.400 Betten), die Premiere von "America’s Got Talent - Las Vegas Live" statt. Als Headliner mit dabei waren die Weltmeister der Magie, Thommy Ten & Amélie van Tass aus Niederösterreich!

"Es ist einfach grandios!"

„Wir sind einfach nur überglücklich“, zeigte sich Thommy Ten nach der gelungenen Premiere erfreut. „Es ist wunderbar gelaufen, die Leute waren begeistert, es ist einfach grandios, Teil dieser großartigen Produktion zu sein!“ Auch Amélie van Tass streicht die Besonderheit und Größenordnung der Show hervor: „Allein die Vorbereitungen waren eine unglaubliche Erfahrung, mit so vielen talentierten und kreativen Menschen auf und hinter der Bühne zusammenzuarbeiten.“

Eine Show der Superlative

Tatsächlich ist die neue Show auch für Vegas-Verhältnisse eindeutig in die Kategorie „superlativ“ einzureihen. So sind über 100 Personen (in der heißen Probenphase sogar fast 150!) an der Produktion beteiligt, die bereits seit Monaten daran getüftelt haben. Produziert wird sie vom großen Cirque du Soleil in Kooperation mit America’s Got Talent, der größten TV-Show der Welt. Für die Kostüme zeichnet Designerin Laury Smith verantwortlich, die u.a. auch die Bühnenoutfits von Lady Gaga kreiert.

Erste Produktion seit Pandemie

Regisseur ist Brian Burke, der auch für Größen wie Celine Dion, Lionel Richie, Pitbull, American Idol und America's Got Talent arbeitet. Und noch eine Besonderheit kommt hinzu, die für Las Vegas als Stadt und als DIE Unterhaltungsmetropole der Welt von Bedeutung ist: "America’s Got Talent - Las Vegas Live" ist die erste große Neuproduktion seit Ausbruch der Pandemie. „Das ist ein ganz starkes Zeichen für Las Vegas!“, brachte es ein Verantwortlicher nach der Premiere auf den Punkt.

500 Shows in Las Vegas

Für Thommy und Amélie bricht jedenfalls nun eine nicht minder besondere Phase in ihrer großartigen Karriere an. So stehen sie für insgesamt 500 Shows, ab sofort fünf Mal die Woche für jeweils zwei Shows pro Tag auf der Theaterbühne. "Eine Pause wird es nur im April und Mai 2022 geben. „Da kehren wir nämlich zwischenzeitig nach Europa zurück und setzen unsere Deutschland- und Österreichtournee ‚Zweifach zauberhaft!' fort – das war uns wichtig!“, so die beiden Magier. Darüber freut sich auch ihr österreichischer Manager und Produzent René Voak von der NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH.

Mit viel Professionalität

"Es ist einfach unglaublich, was die beiden im letzten Jahrzehnt - seit sie zum ersten Mal bei der ,Großen Chance' gemeinsam auf der Bühne standen", schwärmt Voak. "Man strapaziert ja gerne den Ausdruck ’Bilderbuch-Karriere’ - aber das ist tatsächlich eine." Allerdings stecken hinter den Erfolgen vor allem Professionalität und Liebe zur Kunst. Vor soviel Einsatz könne man nur den Hut ziehen, so der Manager. Wer also in nächster Zeit zufällig in Las Vegas weilt, sollte sich unbedingt eine der Show im Luxor geben. Und falls der Weg zu weit ist, kann man die beiden Ausnahmemagier im Zuge der "Zweifach zauberhaft"-Tournee 2022 in Österreich sehen.

Zu den Personen:

Amélie van Tass (Christina Gruber) stammt aus Hofstetten-Grünau im Bezirk St. Pölten-Land und besuchte die Tourismusschule in St. Pölten. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung für zeitgenössischen Bühnentanz in Wien, die sie 2010 beendete, außerdem ist sie diplomierte Sozialpädagogin.

Thommy Ten (Thomas Höschele) stammt aus Krems und startete nach dem Besuch der Oberstufe eines Gymnasiums seine Karriere als Zauberkünstler und Autor.

"The Clairvoyants" ("Die Hellseher") nennt sich das Magier-Duo gemeinsam - und kann auf riesige Erfolge verweisen. Bei den 26. Weltmeisterschaften der Zauberkunst in Rimini (Italien) gelang es Thommy und Amélie, den ersten Platz in der Sparte Mentalmagie zu erreichen, somit ist das Paar „Weltmeister der Mentalmagie 2015“. In dieser Kategorie war dreißig Jahre kein erster Platz gekürt worden. Bei der elften Staffel der NBC-Talenteshow "America's Got Talent" erreichten sie 2016 den zweiten Platz.

www.theclairvoyantslive.com