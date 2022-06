Pkw kracht auf B3 bei Willendorf gegen zwei Linienbusse .

Die Kollision eines Pkws mit gleich zwei Linienbussen führte am Mittwochabend zu einem Einsatz der Hilfskräfte in Willendorf in der Wachau. Entgegen ursprünglicher Annahmen gab es bei dem Unfall gottseidank keine Verletzten.