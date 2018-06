16 von ihnen haben - wie erwartet - erfolgreich die mündlichen und schriftlichen Prüfungen absolviert. Und das mit hervorragenden Ergebnissen.

80% SchülerInnen der Waldviertler Schule können auf eine Auszeichnung in ihrem Exams verweisen: Sieben SchülerInnen schlossen mit Auszeichnung ab (Pass with Distinction) und sechs mit sehr gutem Erfolg (Pass with Merit).

Katharina Steinhart kann sogar das sensationelle Ergebnis der Höchstbewertung mit 150 Punkten in allen drei Kompetenzbereichen (Speaking, Listening und Reading & Writing) auf dem Level B2 vor-weisen.