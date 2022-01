Landesgalerie in Krems jetzt „Top-Ziel“

Mit dabei ist auch die erst im Mai 2019 eröffnete Niederösterreichische Landesgalerie. Der architektonisch markante Neubau in Krems an der Donau setzt ein starkes Signal für die bildende Kunst am Tor zur UNESCO-Weltkulturerbestätte Wachau. 3.000 Quadratmeter modernste Ausstellungsfläche auf fünf Ebenen bieten Platz für wechselnde Ausstellungen auf höchstem Niveau.

Im Jänner 2022 hat Gerda Ridler die künstlerische Leitung der Landesgalerie übernommen. Noch bis 6. März ist hier die große Wachaumaler-Ausstellung zu sehen. Nur mehr bis 20. Februar geöffnet ist „Viva Archiva“ des Künstler-Paares Helmut & Johanna Kandl. Ab April dieses Jahres folgt eine groß angelegte Retrospektive zu Isolde Joham.

http://www.lgnoe.at

