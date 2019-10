Wo liegt das schönste Platzerl Österreichs? Dieser Frage dürfen das Publikum und eine Prominenten-Jury bei der großen ORF-Live-Show „9 Plätze 9 Schätze“ auch heuer wieder nachgehen. Zuvor gilt es aber noch, den Teilnehmer für das jeweilige Bundesland zu küren, der am 26. Oktober beim Finale in Wien am Küniglberg mit dabei sein darf. Im NÖ-Vorentscheid sind heuer drei sehr schöne und beeindruckende „Plätze“:

Der Mostviertler Panoramahöhenweg repräsentiert das Alpenvorland. Er beeindruckt mit der einzigartigen Hügellandschaft, die sich von der Basilika Sonntagsberg bis hin zum Hochkogelberg erstreckt.

Der zweite Kandidat ist Falkenstein im Bezirk Mistelbach. Falkenstein punktet mit seiner Burgruine, die über dem schönen Ort mit den Weingärten und der Kellergasse thront.

Als Dritte gehen die Waldviertler Natur-Stauseen an den Start. Die Kampseen-Kette Ottenstein, Dobra und Thurnberg ist ein besonderes Naturjuwel und bringt das Flair eines norwegischen Fjords mitten ins Waldviertel. Die Stauseen zählen zu den fischreichsten Gewässern Österreichs und bieten ihren Gästen eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten.

Ab dem 4. Oktober ist Abstimmung möglich

Die Kandidaten werden nacheinander von 2. bis 4. Oktober im ORF-Nachrichtenmagazin „NÖ heute“ vorgestellt, die Kampseen dabei am 4. Oktober präsentiert. Unmittelbar nach der Sendung am 4. Oktober startet das Voting, in dem der Teilnehmer, der NÖ repräsentieren soll, gekürt wird. Mitentschieden werden kann via Anruf oder SMS – die Telefonnummern für die einzelnen Starter sind im Teletext auf Seite 319 sowie im Internet unter https://noe.orf.at zu finden.

Die Voting-Nummer für die Waldviertler Natur-Stauseen lautet: 0901/05909-09 (0,50 Euro/Anruf bzw. SMS). Das Voting endet am Dienstag, 8. Oktober, um 23.59 Uhr. Die einzelnen Bundesland-Sieger werden dann bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 10. Oktober, um 11 Uhr im ORF-Zentrum bekannt gegeben.