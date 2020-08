Dass die Coronakrise noch lange nicht vorbei ist, beweisen die aktuellen Zahlen. Viele Hilfsorganisationen waren im Einsatz und speziell das Rote Kreuz und das Bundesheer haben Aufmerksamkeit erregt. Der NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) war auch an der Bewältigung der Krise beteiligt allerdings eher im Hintergrund!

Rund 1.900 ehrenamtliche Mitarbeiter zählt der NÖZSV und etwa zwei Drittel davon waren während des Höhepunktes der Krise im Einsatz: etwa um ihrer Informationspflicht gegenüber der Bevölkerung nachzukommen, das Rote Kreuz bei Blutspendeaktionen zu unterstützen bis hin zur Organisation und Umsetzung von Einkaufs- oder Versorgungsdiensten in den Gemeinden.

Das blieb auch auf höchster Ebene nicht unbemerkt, wie NÖZSV-Präsident und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz zu berichten weiß: „Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen hat bestens funktioniert!“, freut er sich.

Zehn hauptamtliche Mitarbeiter sind in der NÖZSV-Landesgeschäftsführung in Tulln beschäftigt. Nicht weniger als vier davon kommen aus dem Kremser Bezirk. NÖZSV-Landesgeschäftsführer Thomas Hauser – einst Berufssoldat in Mautern, seit 1998 ehrenamtlich im NÖZSV und seit 2016 an der Spitze – stammt aus Hadersdorf. Sein Stellvertreter ist Dietmar Wurzer aus Droß.

Wurzer war Notfallsanitäter und hauptamtlicher Mitarbeiter beim Kremser Roten Kreuz und Flugretter beim Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ – ist ebenfalls 2016 in die Position des Landesgeschäftsführer-Stellvertreters gekommen. Er ist auch Krisenstabstrainer der Landes-Gesundheitsagentur.

Der Kremser Bernd Buric war sechs Jahre Zeitsoldat in Spratzern und Mautern, ehe er 1989 hauptamtlich als Außendienstmitarbeiter in den Zivilschutzverband einstieg. Seine Aufgaben sind die Kurs- und Mitgliederverwaltung. Und der „jüngste“ im Team ist der Kremser Markus Weber, der ebenfalls hauptamtlicher Notfallsanitäter beim Kremser Roten Kreuz war.

Er kam 2017 zum Zivilschutzverband und war als ehrenamtlicher Zivilschützer in der Stadt Krems und als Bezirksleiter tätig. Offiziell steigt er am 1. September hauptamtlich in das Team ein. Wichtig für Weber sind die Prävention und die Aufklärungsarbeit – das wird auch seine Tätigkeit sein.