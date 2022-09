Nöhagen: 130 Oldtimer-Fans zeigten sich wetterfest

Der Wettergott meinte es mit dem „Ersten Oldtimer Traktor-Auto und Zweirad-Treffen“ in Nöhagen (Gemeinde Weinzierl am Walde) am 28. August leider nicht gut.

Helfer waren Verzweiflung nahe

Es schüttete vom Morgen bis in die späten Vormittagsstunden fast ohne Unterlass. Das junge, engagierte Team des Dorferneuerungsvereins Nöhagen unter der Führung von Karl Michael war am Verzweifeln. Alles war angerichtet: Ein großes Festzelt mit diversen kleineren Zelten, besetzt mit 100 Helferinnen und Helfern, hoffte auf die Oldtimerfans. Und diese zeigten sich zum Glück wetterfest.

130 Fahrzeuge nahmen teil

130 Fahrzeuge, meist Traktoren, fast alle ohne Dach, mit total durchnässten Lenkerinnen und Lenkern erreichten das Festgelände. Dort wurden sie herzlich namentlich begrüßt und erhielten eine gefällig gestaltete Erinnerungsurkunde. Schließlich war das Festzelt mit rund 700 Besucherinnen und Besuchern gut gefüllt.

Bunte Vielfalt gefiel Besuchern

Als der Regen eine Pause einlegte, konnten ganz unterschiedliche Oldtimer bewundert werden. Da parkte ein Moped mit 1,5 Pferdestärken neben einem Lancia Oldtimer mit 330 PS. Der älteste Traktor stammte aus dem Jahre 1949, und der stärkste Traktor versteckte an die 200 Pferdestärken unter der wuchtigen Kühlerhaube. So wurde das Erste Oldtimer Treffen in Nöhagen, dem Regenwetter zum Trotz, doch zur größten Veranstaltung des Jahres im rührigen Dorf. Die Bilanz: Es war ein gelungenes Zusammenspiel des engagierten Dorferneuerungsvereins Nöhagen mit dem Dorferneuerungsverein Hohenstein, von dem diese Veranstaltung mit vielen guten Tipps heuer übernommen wurde.

Tolle Zusammenarbeit belohnt

Da arbeitete die Jugend des Dorferneuerungsvereins mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammen, und die Landwirte stellten dankenswerterweise viele Wiesen als Parkplätze gratis zur Verfügung, was bei diesem Wetter doch in größere Flurschäden mündete. Immer wieder schüttelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Festes den Kopf. Niemand hätte am Morgen bei diesem Wetter auch nur mit einem einzigen Oldtimer gerechnet! Doch Oldtimer-Fans sind halt anders ...

Text: Hans-Ulrich Swoboda

