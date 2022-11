Wolf ist klar im Vormarsch: Begegnungen möglich

Erfreulich unaufgeregt ging der Wolfbeauftragte Aldin Selimović bei seinem Vortrag in Nöhagen zur Sache. Auf Einladung der Wissenstankstelle Weinzierl referierte er vor einer kleinen Schar Interessierter, darunter zahlreiche Jäger, über das Thema Wolf.

Selimović, der mit seinen Mitarbeitern potenzielle Wolfsrisse in ganz Österreich untersucht, erzählte vom hoch entwickelten Sozialverhalten der Tiere, ihrem Leben im Familienverband (Rudel) und berichtete von interessanten Untersuchungen zum Wanderverhalten der Tiere. So sei etwa ein „besenderter“ Wolf aus Osttirol plötzlich im Bezirk Gmünd aufgetaucht. Eine Prognose des Fachmannes war klar: „Die Wolfspopulation in Österreich wird weiter wachsen.“

Selimović warnte davor, Wölfe (auch die mitunter süßen Welpen) zu füttern, denn damit würden sie sich an den Menschen gewöhnen und jegliche Scheu, in Siedlungen zu kommen, verlieren. Eine Begegnung mit einem Tier sei nach wie vor höchst unwahrscheinlich, konnte der Experte beruhigen, „Ausschließen kann man das aber natürlich nicht!“ Auf konkrete Nachfrage nach dem richtigen Verhalten riet der Wolfbeauftragte, Hunde immer an der Leine zu führen, auf sich aufmerksam zu machen (Lärm) und nicht hektisch zu reagieren oder gar wegzulaufen.

Auf Anfrage eines Jägers, ob man den Wolf zum Abschuss freigeben sollte, enthielt sich Selimović einer Aussage: „Das ist eine politische Entscheidung auf Landes- oder Bundesebene.“

