Wie verbringt ihr die Zeit zu Hause? .

Die Corona-Krise zwingt die meisten von uns zuhause zu bleiben, weil wir zum Schutz unserer Gesundheit die sozialen Kontakte so gut wie möglich meiden sollen. Die NÖN-Familie will aber auch in dieser Ausnahme-Situation am Leben unserer Leserinnen und Leser teilhaben.