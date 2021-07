Das städtebaulich relevante Areal, bei dem es sich auch um einen prägenden Standort im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau handelt, gehört seit dem Verkauf der Unternehmensgruppe PRISMA.

Weitere Aufwertung erwartet

Die Quartier Donau Investment GmbH, ein Unternehmen der PRISMA, hat den Grund in prominenter Lage zwischen Donau und Kulturbezirk Krems-Stein im Rahmen eines Bieterverfahrens erworben. Das rund 6.400 m² große Grundstück ist Teil eines Areals mit stadtentwicklungsstrategischer Bedeutung, das durch künftige Entwicklungen weiter aufgewertet wird. Über den Kaufpreis wird nichts verlautet. Von den von einem regionalen Immobilienfachmann geschätzten 6 Millionen sei man jedoch weit weg gewesen.

Ziel: lebendiges Quartier

Das Areal verlangt als „Tor zur Wachau“ besondere Sensibilität. Die inhaltliche und räumliche Konzeption wird in enger Abstimmung mit dem internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) als Berater der UNESCO sowie dem Gestaltungsbeirat der Stadt Krems erfolgen. Entstehen soll dort ein lebendiges Quartier mit vielfältigen durchmischten Nutzungen, das Innovationen, Kreativwirtschaft sowie Nachhaltigkeit fördert und im Kontext zu renommierten Bildungseinrichtungen zur weiteren Attraktivierung der Stadt beitragen wird.

"Standort vielfältig & innovativ

Bernhard Ölz, Vorstand der PRISMA Unternehmensgruppe zum Erwerb des Grunstücks: „Wir freuen uns, an diesem für Krems bedeutenden Areal, eine spannende Entwicklung für einen vielfältigen, innovativen und lebendigen Standort vornehmen zu dürfen. Wir werden die Erfahrungen aus unseren bereits über 40 realisierten Standorten einbringen und mit viel Zukunft versehen.“

Nachhaltige Entwicklung geplant

Vonseiten der PRISMA wird versprochen: "Die zukünftige Bebauung wird die örtliche Situation und den historischen Kontext aufnehmen und gleichzeitig eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung des Standortes sichern." Dabei handelt es sich bereits um den zweiten Standort des Unternehmens in Krems. Wie die NÖN Ende 2020 berichtet hat, errichtet man in einem ehemaligen Marillengarten in der Kremstalstraße unter dem Namen "Marena" 63 Wohnungen. Noch heuer soll es mit der Investition von 16 Millionen losgehen.

Reiche Erfahrung fließt ein

Die 1994 in Vorarlberg gegründete Firma hat ihre Kompetenzfelder in der aktiven Gestaltung von Regional- und Stadtentwicklungsprojekten. Mit Standorten in Dornbirn, Innsbruck, Salzburg, Wien und Friedrichshafen steht die PRISMA Unternehmensgruppe für die Evaluierung, Gestaltung und Umsetzung von Standorten mit vielfältiger Ausrichtung.