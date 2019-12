Top-Events im Bezirk Krems.

Bezaubernde Adventklänge.

"Ladies Sound" singen am 20. Dezember nochmals im Hofbräu am Steinertor Krems.

privat Ladies Sound - Daniela Reiß & Pia Toifl (von links).

Daniela Reiß & Pia Toifl sind zwei junge, humorvolle & lebenslustige Ladies mit der großen Leidenschaft Musik zu machen. Ihr Repertoire reicht von Balladen über Pop, Rock, Schlager bis hin zu Jazz... Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Weihnacht bei der Freiwilligen Feuerwehr Krems.

Wie in den vergangenen Jahren lädt die Freiwillige Feuerwehr Krems auch heuer am Montag, 23. Dezember, ab 17 Uhr und Dienstag, 24. Dezember, von 8.30 bis 12 Uhr, in die Zentrale in die Austraße ein. Es besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu besichtigen und sich bei einem warmen Getränk zu unterhalten. Am 24. Dezember kann man sich in den verschiedenen Feuerwehrhäusern der FF Krems das Friedenslicht abholen.

Adventfeier im Stift Dürnstein.

Die Adventfeier der Volksschule Dürnstein, gestaltet von den Kindern der Volksschule mit der Musikschule Wachau, findet am Donnerstag, 19. Dezember, um 14 Uhr, im Stift Dürnstein, Marmorsaal, statt.

Gregor Semrad Adventfeier der Volksschule Dürnstein.

Die Kinder musizieren, singen gemeinsame Weihnachtslieder und der Höhepunkt ist das Singspiel/Musical „Bären Weihnacht“ – siehe Bild. Anschließend gibt es eine Agape vom Elternverein. Die VS Dürnstein freut sich über viele Gäste! Foto: Gregor Semrad