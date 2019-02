Top-Events im Bezirk Krems.

Blut spenden und Leben retten

In Weißenkirchen findet am Donnerstag, 28. Februar in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr in der Wachauhalle eine Blutspendeaktion statt.

Rotes Kreuz

Eishockey-Turnier für den guten Zweck

Die Blaulichtorganisationen Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr sowie die Justizwache laden am Samstag, 23. Februar um 18 Uhr zum Benefiz-Eishockey-Turnier auf den Eislaufplatz in Krems ein. Der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck zu Gute.

Manfred Wimmer

Kampfsport zum Ausprobieren

Die YOUNG-UNG Taekwondo Schule am Täglichen Markt lädt am Samstag, 23. Februar zwischen 10 und 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein (Foto ganz oben). Um 10 Uhr kann man Mitgliedern beim Training zuschauen, danach darf jeweils zur vollen Stunde in unterschiedlichen Altersklassen selbst ausprobiert werden.