Top-Events im Bezirk Krems.

Theater in Straß.

Am kommenden Wochenende wird in der Straßertalgemeinde noch einmal Theater gespielt. Während die "Großen" mit der Kriminalkomödie "Der Papageien-Mord" reüssieren, spielen die Kinder der Theatergruppe Straß "Graf Knickerbocker und die Zauberoma". Gespielt wird am 12. und 13. April, jeweils um 19 Uhr in Eisenbock's Strasserhof.

"Die etwas wilde Hochzeitsnacht."

Auch in St. Leonhard am Hornerwald wird Theater gespielt. Die Landjugend spielt im Gasthaus Staar am 13. April (20 Uhr), 14. April (18 Uhr), 21. April (20 Uhr), 22. April (18 Uhr) und am 26. April (20 Uhr), das Lustspiel "Die etwas wilde Hochzeitsnacht".

Weinfrühling in Krustetten.

Die Winzer von Krustetten laden am kommenden Wochenende zum Weinfrühling: Gisela Lackinger, Diana Müller, Birgit Fink, Petra Geppel, Paul Fink und Roswitha Holzheu.