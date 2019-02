Top-Events im Bezirk Krems.

Närrisches Treiben in Gföhl

Der Faschingsumzug in Gföhl findet heuer am Dienstag, 5. März, um 14 Uhr, im Hauptplatzbereich statt. Zum närrischen Treiben laden Stadtgemeinde, Volks- und Mittelschule und die Gföhler Wirtschaft ein. Auf jedes Kind wartet ein Gratis-Faschingskrapfen.

Buntes Treiben wie in Venedig

Venezianische Masken tanzen im Mariandl Krems, am Faschingssamstag, 2. März 2019. Ab 11 Uhr verzaubern faszinierende Maskenträger mit prächtigen Kostümen die Besucher des Shopping-Centers und laden zu einer Reise in die unvergleichliche Welt der schwimmenden Stadt ein.

Venezianische Masken | Cityfoto

Multivisions-Vortrag

"Über alle Berge... in Korsika" - unter diesem Motto lädt der Alpenverein Krems am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr, in den Festsaal der Raiffeisenbank, zu einem Live-Multivisions-Vortrag von Gerhard Pfriemer ein.