Top-Events im Bezirk Krems.

Krems ist anders. Das findet jedenfalls die brasilianisch-italienische Künstlerin Adriana Affortunati, die im Vorjahr zwei Monate als Gastkünstlerin hier verbrachte und von der Kremser Architektur inspiriert wurde.

Die Installationen und Objekte, die sie aus hier gesammelten alten Gegenständen und Stoffen geschaffen hat, zeigt sie am 10. und 11. Mai, bei der Ausstellung "Auseinanderkennen", in der Unteren Landstraße 4, von 10 bis 19 Uhr. Eröffnung ist am 9. Mai um 18 Uhr.

Musikschüler zeigen beim Volksmusikwettbewerb ihr Können.

Der NÖ Volksmusikwettbewerb findet vom 9. bis 11. Mai, im Haus der Regionen in Krems-Stein, statt.

Am 9. Mai wird von 13 bis 19 Uhr musiziert, am 10. Mai von 9 bis 19 Uhr (der Abend klingt im Anschluss noch mit einem "Wirtshausmusizieren" im Haus der Regionen ab) und am 11. Mai von 10 bis 19 Uhr. Um 19 Uhr findet jeweils die Preisverleihung statt.

"Pauls Jets" live im Kesselhaus-Kino.

Die Wiener Band "Pauls Jets" präsentiert am Samstag, 11. Mai, um 20.30 Uhr, im Kino im Kesselhaus, in Krems-Stein, ihr Debüt-Album.