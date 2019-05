Top-Events im Bezirk Krems.

"Zauberhaft" im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf.

Eine atemberaubende, glamouröse Show der "Herrlichen Damen" erwartet die Besucher am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf, Bergwerkstraße 1. Ein bunter Melodie-Reigen aus Musical, Schlager und Top-Hits, wunderbar szenische Einlagen mit einem Schuss "Humor" werden die Gäste begeistern. Tickets gibt's in der Raiffeisenbank Mühldorf, allen Vorverkaufsstellen von oeticket sowie an der Abendkasse.

Konzert im Forellenhof.

Bryan Benner (mit seiner Band - die Wandervögel - schon mehrmals Gast im Forellenhof) und die Pool Boys werden am Freitag, 24. Mai, im Forellenhof, in Jaidhof, Eisenbergeramt 57, ein Konzert spielen. Eintritt 12 Euro. Reservierung unter 0664/2138/948.

Estnisches Ensemble zu Gast im Haus der Regionen.

Das estnische Ensemble "Rüüt" präsentiert am Donnerstag, 23. Mai, um 18 und 19.30 Uhr, neue und abwechslungsreiche Musik basierend auf Arrangements der alten estnischen Runen-Gesänge. Mit diatonischem Akkordeon, Geige, Melodica und Gesang experimentieren die vier Musiker, durchbrechen Grenzen und suchen nach neuen Klängen. Ihre Musik, die stark durch die raue estnische Landschaft und Natur inspiriert ist, versetzt das Publikum in eine archaische Klangwelt.

Konzerte im Karikaturengarten Brunn am Wald.

Bei den Schaugartentagen am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Mai, werden die Floraphoniker (erste und einzige Gartengeräte-Band!) jeweils um 10, 11.30, 14 und 16.30 Uhr, im Karikaturengarten in Brunn am Wald, Konzerte geben. Einen textlichen und musikalischen Genuss bieten die Floraphoniker mit oft vierstimmigem Gesang und ihren skurrilen Instrumenten, wie z.B. der Gießkannonika oder dem Zinkwannenbass einen besonderen Ohrwurm.