Top-Events im Bezirk Krems.

Tag des Sports.

Der Tag des Sports in Krems ist am Samstag, 22. Juni. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich 23 Kremser Sportvereine im Stadtpark. Vor allem junge BesucherInnen sind eingeladen, mit den AthletInnen auf Tuchfühlung zu gehen, ihnen sportliche oder ganz persönliche Fragen zu stellen oder einfach Erfahrungen auszutauschen.

Sonnwendfeiern.

Am 22. Juni erstrahlen die Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen von Spitz im Feuerschein, wenn die wohl beeindruckendste und stimmungsvollste Sonnwendfeier in Niederösterreich stattfindet. Mit der Wachaubahn können die Fahrgäste dieses Highlight aus nächster Nähe miterleben und dabei sein, wenn ein grandioses Feuerwerk die Donau und Weinberge zum Leuchten bringt. Wachauer Köstlichkeiten und Weine runden diesen stimmungsvollen Abend ab. Die Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, das Rote Tor, Singerriedel und der Tausendeimerberg werden beim Feuerzauber in der Wachau von Fackeln erhellt. Ab 17 Uhr kann man zudem die kulinarische Welt der Wachau bei diversen Ständen entdecken.

Konzert im Haus der Musik.

Einen Abend am 21. Juni, um 19.30 Uhr, ganz im Zeichen der „Follia“ - der Fantasie und der Vielfalt - präsentieren die international tätigen Künstler: Laszlo Szabó (Gitarre), Borka Szalay (Barockflöten: Sopranino, Sopran, G-Alt, F-Alt Blockflöte) und Saverio Ruol Ruzzini (Violine und Barockvioline) mit ihrem „Trio Musica Virtuosa“. Der Bogen der musikalischen Darbietungen spannt sich dabei von Regondi über Corelli und Paganini bis hin zu Astor Piazzolla. Eintrittspreise: € 14,- / Schüler, Studenten € 5,-. Für Reservierungen stehen wir Ihnen telefonisch unter 0664 – 7390 4128 oder per Email: gitarreforum@aon.at gerne zur Verfügung. Wo: Haus der Musik - Ludwig Ritter von Köchel-Musikschule, Hafnerplatz 2, Krems.

Konzert der Sofa Surfers.

Für das Wiener Künstlerkollektiv Sofa Surfers steht seit seiner Gründung 1997 die musikalische Weiterentwicklung im Mittelpunkt seines Schaffens. Seit ihrem Debut Transit bis zu ihrem neuesten Album 20 loten die Sofa Surfers permanent die Möglichkeiten von Technologie einerseits und kollektivem Spiel andererseits aus. Die Band nimmt gerne Risiko und gestaltet sich in Arbeitsweise und Konzept immer wieder neu. Konzert der „Sofa Surfers“ am Samstag, 22. Juni, 18 Uhr, in der Ausstellung „Josef Trattner. Donau-Sofafahrt“ in der Dominikanerkirche Krems (Körnermarkt 14).

Horny Funk Brothers bei Sonnwendfeier in Mautern.

Vor 20 Jahren als „Blues-Brothers-Coverband“ von Kremser Schülern gegründet, haben die „Horny Funk Brothers“ längst den Sprung auf internationale Bühnen geschafft.

Am 21. Juni, ab 20 Uhr, sind die „Horny Funk Brothers“ am Südufer-Blasmusikfest in Mautern zu sehen.