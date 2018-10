Mit seinem Konzert „Feliz Navidad - Christmas Concert & Greatest Hits“ ist Weltstar José Feliciano in Grafenegg zu Gast. Im Auditorium werden die Hits – sein größter, „Feliz Navidad“, genießt weitweite Bekanntheit – des blinden Sängers erklingen.

Neben „Feliz Navidad“ werden noch viele andere internationale Weihnachtslieder und seine größten Hits– von latino-feurig bis feierlich-besinnlich – erklingen.Mit seinen 110 Millionen verkauften Schallplatten und CDs gilt der gebürtige Puertoricaner als einer der erfolgreichsten Musiker der Welt.

2 x 2 Karten hat uns die Agentur Cayenne für das besondere Ereignis zur Verfügung gestellt, weiters verlosen wir zwei CDs.

Die Preise werden unter all jenen verlost, die am Dienstag, 30. 10., zwischen 9 und 16 Uhr unter 02732/8820 anrufen, das Kennwort „José Feliciano“ nennen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen! Teilnehmen kann man auch per Mail mit den vollständigen Angaben an redaktion.krems@noen.at (bis Mittwoch, 31. 10., 8 Uhr!).