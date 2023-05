Goldener Hahn: Chance für heimische Agentur lebt

Groß ist die Vorfreude auf die große Werbegala mit der Vergabe des „Goldenen Hahns“ am 20. Juni in Grafenegg bei Gabriele „Gaby“ Gaukel, der Chefin der Agentur medienpoint in Tiefenbach in der Gemeinde Krumau am Kamp.

Warum? Das Unternehmen wurde für den Gewinn des„Goldenen Hahnes“ nominiert und ist damit im Rennen um den begehrten Werbepreis. In der Kategorie „Event“ geht Gaukel mit dem Projekt „Bundeslehrlingsbewerb der Maler- und Beschichtungstechniker 2022“ an den Start.

Glanzvolle Veranstaltung organisiert

„Die Aufgabenstellung lautete, nach zwei Jahren Corona-Pause ein absolut unvergessliches Event rund um den Bewerb der Innung zu organisieren, zu gestalten und zu begleiten – mit allem, was eine Veranstaltung dieser Größenordnung ausmacht“, erklärt Gaukel. „Das reicht von der Erstellung der Werbelinie über die Sponsorensuche und die Organisation des Rahmenprogramms bis zur Moderation der Siegerehrung.“ All das sei großartig gelungen, sind auch die Auftraggeber zufrieden, nicht zuletzt, weil das erfolgreiche Projekt mit einem fantastischen Event zur Sommersonnenwende auf einem Schiff in der Wachau glanzvoll beschlossen wurde.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.