Eindringlich appelliert die Kremserin Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes, aus Rücksicht auf Wildtiere die Silvesterknallerei zumindest in der Natur und in Wildtier-Bereichen sein zu lassen. „Die Panik dieser Tiere bleibt unbemerkt“, so Specht. So steigen Vögel über 1.000 Meter hoch auf oder kollidieren mit Hindernissen.

„Keine Feuerwerke in der Natur oder dort, wo sich viele Wildtiere versammeln, wie Parks, Wälder, Seen oder Flusslandschaften!“, fordert Specht. „In Krems würden wir uns auch wünschen, dass die Bestimmungen eingehalten und Übertretungen exekutiert werden.“

Dass auch Haustiere die Knallerei nur schwer verkraften, zeigt sich jährlich an der Arbeit im Tierheim Krems, das bis in die frühen Morgenstunden einen Notdienst eingerichtet hat.