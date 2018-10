„Unwürdig“: Kritik an brauner Adresse der VS Stein .

„Personen, die in dieser Weise agiert haben, verdienen keine Tafel!“, übt Marianne Stromberger, Direktorin der Volksschule Stein, scharfe Kritik am Straßennamen „Maria Grengg-Gasse“.

Wer war Maria Grengg? 1888 in Stein geboren, war sie nicht nur eine Heimatdichterin, Malerin und Kinderbuch-Illustratorin, sondern auch eine glühende Verehrerin Adolf Hitlers. So dichtete sie eine Hymne auf den Führer, und ihre Bücher enthalten rassistische NS-Ideologie.

„Personen, die in dieser Weise agiert haben, verdienen keine Tafel.“Marianne Stromberger, Volksschul-Direktorin in Stein

„Für solches Gedankengut habe ich überhaupt kein Verständnis“, erklärt Stromberger und tritt dafür ein, dass ein Schulstandort einen würdigeren Namen tragen sollte: „Es gibt bestimmt viele verdiente Persönlichkeiten, nach denen noch keine Straße benannt ist.“ Vor einer allfälligen Umbenennung müsste der Straßenname aber natürlich von Historikern überprüft werden, so Stromberger.

Genau das hat man in Wien von 2011 bis 2013 bereits getan – mit ungünstigem Ausgang für Maria Grengg: Die dortige Maria-Grengg-Gasse wurde von einer Historiker-Kommission als „Fall mit intensivem Diskussionsbedarf“ eingestuft. Man entschied sich aber nicht für eine Umbenennung, sondern für eine Zusatztafel: „Problematisch in ihrer Biografie sind ihre Mitgliedschaft in der NSDAP und ihr offener Rassismus“, ist in Wien jetzt zu lesen.

Und in Krems? „Auch wir haben uns schon mit diesem Thema beschäftigt, und es ist auf unserer To-do-Liste“, erklärt Bürgermeister Reinhard Resch. Geplant seien wie in Wien zusätzliche Erklärungen.

Eine solche Lösung befürwortet auch Historiker Robert Streibel. „Zusatztafeln finde ich sehr sinnvoll, weil man damit eine Diskussion auslöst. Mit einer Umbenennung tilge ich ja nur den Namen. Da sollte schon eine breitere Bewusstseinsbildung erfolgen“, meint er. „Außerdem gibt es in Krems sowieso fast keine Straßen, die nach Frauen benannt sind“, gibt er zu bedenken. „Auch wenn es ja nicht ausgerechnet eine Nazi-Dichterin sein müsste“, fügt er hinzu.