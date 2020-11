„Ich will die Ehe nicht mehr fortsetzen. Es gab immer nur Probleme und Streit“, schilderte die Kremserin (42) vor Gericht von ihrem tristen Ehealltag, den beide im Alkohol zu ertränken versucht haben.

„Er hat mich geschlagen und gestoßen. Ich weiß nur mehr, dass ich am Boden lag. Was dann kam, weiß ich nicht mehr genau.“

Auch am Tag der Bluttat, am 20. August vergangenen Jahres, habe sie früh zu trinken begonnen. Gegen 14 Uhr habe sie eineinhalb Liter Wein intus gehabt und zudem noch Beruhigungsmittel eingenommen, schilderte die 42-Jährige. Dann sei es wieder zum Streit mit Tätlichkeiten gekommen.

„Er hat mich geschlagen und gestoßen. Ich weiß nur mehr, dass ich am Boden lag. Was dann kam, weiß ich nicht mehr genau“, beteuerte die Angeklagte, sich an die Messerattacke nicht mehr erinnern zu können. Die Anklägerin half aus: „Sie haben Ihren Mann durch zwei Stiche in die Brust mit einem Küchenmesser lebensbedrohlich verletzt. Er musste intensivmedizinisch betreut werden und überlebte nur knapp.“ Das Opfer (54) entschlug sich der Aussage.

2,5 Promille im Blut plus Psychopillen

Mit 2,5 Promille im Blut plus Psychopillen sei die Kremserin zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen, befand der Gutachter. Entwöhnung und eine Psychotherapie erachtete der Experte für unbedingt erforderlich. Ohne Behandlung bestünde ein hohes Risiko, dass die 42-Jährige erneut Straftaten mit schweren Folgen begehen könne.

Die Kremserin wurde wegen der Messerattacke im Zustand voller Berauschung zu 16 Monaten, davon fünf unbedingt, verurteilt. Eine Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Straftäter wurde bedingt ausgesprochen. Sie muss sich aber Therapien unterziehen.