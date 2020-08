Der Konsum von einigen Schnäpsen machte einen 21-Jährigen am 16. Juni vergangenen Jahres in der Kremser Altstadt zu einem Streit suchenden Nachtschwärmer. Hochprozentig gestärkt, legte sich der Serbe zunächst mit einem Türsteher an, der die wüsten Verbalattacken gelassen abschmetterte und den Stänkerer zum Verlassen des Lokals bewegte.

Geladen setzte sich der in Krems angesiedelte Serbe ans Steuer und tat seinen Unmut mit quietschenden Reifen, durch die engen Gassen bretternd, und mit voll aufgedrehter Musik kund. Abgemahnt von einem Paar, versetzte er dem Burschen eine Ohrfeige. Wenig später fuhr er wieder auf das Paar zu und erheiterte sich an dessen Rettungssprüngen zur Seite.

Das gefährliche Treiben des Serben beobachtend, mischten sich dann zwei Kremser (21- und 24-jährig) ein: Sie traten auf den Wagen ein und beschädigten die Karosserie.

Für den Serben setzte es sechs Monate bedingt, und er muss ein Antiaggressionstraining absolvieren. Über die rigorosen Streitschlichter wurde wegen der Sachbeschädigung eine Geldbuße (insgesamt 500 Euro) verhängt. Nicht rechtskräftig.