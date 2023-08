Gföhler Pfadis beim Welttreffen in Seoul dabei

Das Welttreffen der Pfadfinder - das „World Scout Jamboree“ - wird alle vier Jahre organisiert. Heuer fand es im südkoreanischen Seoul statt. Aus Österreich reisten rund 480 Pfadfinder an - drei davon von der Pfadfindergruppe Gföhl: Athenais Langendorf nahm als Mitglied des „International Service Teams“ (IST) teil, Amelie Perlinger und Cassandra Berner als „CaEx“. Die „Caravelles und Explorer“ (CaEx) sind Pfadfinder der Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen.

„Alles begann vor rund zwei Jahren, als in einer Postkarte das diesjährige Welttreffen der Pfadfinder in Korea angekündigt wurde“, so die leidenschaftliche Pfadfinderin Cassandra Berner. Sie meldete sich kurz danach gemeinsam mit Pfadi-Kollegin Amelie Perlinger fürs „Jamboree 2023“ an. Der Verein „Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs“ (PPÖ) organisierte für die 480 Teilnehmer die Reise aus Österreich zum Treffen in Korea. Die Kosten trugen die einzelnen Pfadis selbst.

„Ein bisschen Nervenkitzel war schon dabei!“

Die Reise begann Ende Juli: Von Wien-Schwechat ging es mit dem Flugzeug über Taipeh nach Seoul in Korea. In Summe waren die Pfadfinderinnen pro Strecke rund 24 Stunden unterwegs. Für Cassandra war es der erste Flug überhaupt: „Da war schon ein bisschen Nervenkitzel dabei!“, beichtete die Gföhlerin. Bei der Ankunft in Korea erwartete die Österreicherinnen eine Woche Vorprogramm: Die Pfadfinderinnen aus dem Waldviertel nahmen an mehreren Stadtführungen durch die südkoreanische Hauptstadt Seoul teil und besuchten den Fernsehturm „Seoul Tower“ sowie den 555 Meter hohen „Lotte World Tower“.

Erste Evakuierung in der „Lotte World“

Beim Besuch des Freizeitparks „Lotte World“ wurden die Teilnehmerinnen aus Gföhl bei einem Brandalarm das erste Mal evakuiert. „Es ist aber nichts passiert!“ schildert Cassandra. Selbstverständlich durften in der ersten Woche Besuche großer Einkaufsstraßen nicht fehlen.

Nach Woche eins wurde das Hotelzimmer „Pfadfinder-like“ gegen das Zelt am Lagerplatz getauscht: Die Österreicher übersiedelten aufs eigentliche Lagergelände, auf dem 45.000 Pfadfinder aus aller Welt untergebracht waren. Den Teilnehmern wurde abermals ein buntes Aktivitätenprogramm geboten: So nahmen Athenais, Amelie und Cassandra an Tempelbesichtigungen, an Heißluftballonfahrten, Wasseraktivitäten und Bogenschieß-Bewerben teil.

Highlight war der „Cultural Day“

Die Verständigung zwischen den verschiedenen Nationen erfolgte auf Englisch. Beim „Cultural Day“ hatten die „Scouts“ der verschiedenen Länder die Möglichkeit, die Gruppen anderer Länder und ihre Kulinarik kennenzulernen. Selbstverständlich wurden Pins, Halstücher und Abzeichen getauscht. Die Teilnehmer aus Gföhl besuchten die Pfadfinder-Kollegen aus Italien, Mexiko, der Schweiz, Deutschland und Kanada. „Das war das mit Abstand schönste Erlebnis, weil man die Gelegenheit hatte, sich mit so vielen Leuten zu unterhalten“, schwärmt Cassandra.

Zweite Evakuierung wegen Taifun

Das Lager musste vorzeitig aufgrund einer Taifunwarnung geräumt werden. Die Österreicher kehrten deswegen vorzeitig in Hotels in Incheon am Gelben Meer zurück. Von prekären Zuständen auf dem Lagerplatz bekamen die Gföhler Pfadis kaum etwas mit: Vor allem britische und amerikanische Medien berichteten von Lagerbereichen, die verschlammt gewesen wären und keine sauberen Sanitärbereiche gehabt hätten. „Die Sanitärräumlichkeiten waren 'OK' - zumindest, was man sich von solchen für 45.000 Personen erwarten kann.“

„Voll coole Erfahrung - nur einmal im Leben!“

Ob die Teilnehmer wieder zu einem Welttreffen fahren würden? „Ja - es war eine voll coole Erfahrung! Man hat so viel mitgenommen und gelernt!“, so Cassandra nach dem dreiwöchigen, durchwegs turbulenten Aufenthalt auf der Koreanischen Halbinsel. Das nächste „Jamboree“ findet 2027 in Polen statt.