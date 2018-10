Brand am Bauernhof: Fast 40.000 Euro Schaden .

Zu einem Brand in Obertautendorferamt, einer Katastralgemeinde der Marktgemeinde St. Leonhard am Hornerwald, mussten die Feuerwehren am späten Abend des 13. Oktober ausrücken. Durch den schnellen, konzentrierten Einsatz konnten schlimmere Folgen, vor allem für die betroffenen Tiere, abgewendet werden.

Brand nahm an Nebengebäude seinen Ausgang

Wie sich an Ort und Stelle herausstellte, war in einem kleinen Nebengebäude und dem angrenzenden Misthaufen ein Brand ausgebrochen. Drohende Brandausweitung auf angrenzende Stallungen mit Rindern erforderten ein rasches Einschreiten.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Während der erste Löschangriff von den Tanklöschfahrzeugen vorgetragen wurde, wurde von den nachrückenden Feuerwehren von einem nahegelegenen Teich eine Wasserversorgung aufgebaut.

Sieben Wehren und zwei Rettungsteams vor Ort

Mit mehreren Tragkraftspritzen und zwei B-Leitungen konnte die Wasserversorgung sichergestellt werden. Die Feuerwehrbezirksalarmzentrale Krems alarmierte nicht nur sieben Feuerwehren zum Brand.

Über die Rettungsleitstelle wurden zur Sicherheit der eingesetzten Feuerwehrkräfte zwei Rotkreuz-Rettungswägen mit vier Sanitätern an den Brandort berufen.

Tiere konnten in den Stallungen verbleiben

Um die Tiere nicht aus den Stallungen evakuieren zu müssen, wurde mit mehreren Belüftungsgeräten Frischluft in die Gebäude geblasen. Mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff konnten den Brand, welcher sich bereits in den Stall ausgebreitet hatte eindämmen und ablöschen.

Rasch zeigte der umfassende Löschangriff Wirkung, und das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Bei den Nachlöscharbeiten kam auch ein Hoflader zum Einsatz, um noch vorhandenes brennbares Material von den Gebäuden zu entfernen. Mittels Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt und gezielt abgelöscht.

St. Leonharder Silberhelme auf Brandwache

Während die ersten Feuerwehrkräfte bereits kurz nach Mitternacht wieder einrücken konnten, verblieb die örtlich zuständige Feuerwehr St. Leonhard am Hornerwald noch mehrere Stunden am Einsatzort und stellte eine Brandwache.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Leonhard am Hornerwald, Wolfshoferamt, Wilhalm, Schiltern, Gföhl sowie aus dem Bezirk Horn die Feuerwehren Tautendorf und Thunau.

Brandermittler: „Zündquelle eingebracht“

Wie die Untersuchungen des Brandermittlers der Polizei ergaben, wurde der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch eine bewusst oder fahrlässig eingebrachte Zündquelle in der Nähe des Hasenstalles ausgelöst. Weitere Ermittlungen der Kriminalisten folgen.

Fast 40.000 Euro Schaden angerichtet

Der Schaden, der dem betroffenen 36-jährigen Landwirten entstand dürfte zwischen 30.000 und 40.000 Euro liegen. Im vom Schadenfeuer betroffenen Bereich der Stallungen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs 35 Tiere eingestellt. Insgesamt gehören rund 180 Stiere zum landwirtschaftlichen Betrieb. Weder sie noch Personen wurden verletzt.