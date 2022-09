Krems: Anliegen der Arbeiter und Pädagogen gehört

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bei seiner diesjährigen Sommertour ist der Arbeiter- und Angestelltenbund der ÖVP Niederösterreich (NÖAAB) in allen Bezirken des Landes präsent. Beim Tourstopp im Bezirk Krems rückte Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister die Themen Bildung und Arbeit in den Vordergrund.

Besuch bei Arbeitern der Fa. Schütz

„Das Ziel unserer Tour ist, sich mit den Landsleuten, die in diesen herausfordernden Zeiten täglich großartige Arbeit verrichten, auszutauschen“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. Die erste Station an diesem Tag führten sie, Bezirksobmann Thomas Svejda, Bundesrätin Doris Berger-Grabner und Florian Kamleitner in die Stadt Krems. Dort besuchten sie die Firma Schütz, welche bereits seit 95 Jahren im Bereich Bauwesen tätig ist. Großes Augenmerk wird seitens des Unternehmens auf die Lehrlingsausbildung gelegt.

Anliegen der Beschäftigten gehört

Anschließend ging es zum Gemeindeabwasserverband. Dort berichteten Obmann Anton Pfeiffer und Geschäftsführer Stefan Tiefenbacher über die Arbeiten in der Kläranlage. Beim gemeinsamen Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tauschte sich Teschl-Hofmeister über die Anliegen der Beschäftigten aus. Danach wurde die Baustelle in der Ringstraße besucht. Dort verteilte die Landespolitikerin Kraftspender in Form von Marillensaft, an die Bauarbeiter.

Bildungsdirektor Heuras zu Gast

Zum Abschluss wurde das Thema Bildung in den Vordergrund gerückt. So wurde gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen bei einem Bildungsheurigen die aktuelle Situation an den Schulen erörtert. Unter den mehr als 40 Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bildungsbereich befand sich auch Bildungsdirektor Johann Heuras. „Es ist eine schöne Tradition, dass wir seitens des NÖAAB zu Bildungsheurigen einladen, denn es ist wichtig zu erfahren, was den Pädagoginnen und Pädagogen sowie Schulleiterinnen und Schulleiter am Herzen liegt", meinte Teschl-Hofmeister. "Wir können nicht alles sofort umsetzen, aber es ist wichtig, dass wir wissen, wo es Handlungsbedarf gibt.“ Der Ausklang fand beim Heurigen Krappel in der Rohrendorfer Kellergasse statt.

