Drachenboote kehren auf die Donauwellen zurück

Eine alte Tradition will der ÖAMTC-Zweigverein Krems unter seinem Obmann Bernd Kranister heuer wieder aufleben lassen: Am Mauterner Donaustrand soll wieder ein Drachenbootrennen in Szene gehen.

Tradition soll wieder aufleben

„Solche Rennen hat es vor vielen Jahren schon gegeben“, will Kranister an die Tradition anknüpfen. „Aber jetzt war einige Jahre lang Pause, und wir wollen diese Veranstaltung wieder aufleben lassen.“

15 Bootsbesatzungen erhofft

Bei der konkreten Organisation des Bewerbs steht dem Obmann nun Gerhard Skalvy zur Seite, der die Sektion Zille im Zweigverein übernommen hat und für die Aktivitäten auf dem Wasser verantwortlich zeichnet. „Wir hoffen, dass sich zumindest 15 Bootsbesatzungen finden, die bei unserer Veranstaltung mitmachen“, legt sich Skalvy die Latte hoch. Immerhin besteht eine Besatzung aus 14 bis 16 Personen und einem Trommler. Nur der Steuermann wird aus Sicherheitsgründen beigestellt.

Anmeldeschluss ist am 5. Mai

Firmen, Freundesgruppen oder Vereine, die beim Drachenbootrennen am Samstag, 20. Mai (11 bis 19 Uhr), dabei sein wollen, sind aufgerufen, sich bis zum 5. Mai per Mai an office@oeamtc-zvkrems.at anzumelden. Das Nenngeld beträgt 250 Euro.

