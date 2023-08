Camper-Stellplätze in Betrieb: Wildparken sollte vorbei sein

Rund 130.000 Euro wurden – zu etwa gleichen Teilen von Stadtgemeinde und ÖAMTC-Zweigverein Krems – in das Projekt investiert.

Neuer Standort in attraktiver Lage

Mit einer „Parkgarage“ verglich Obmann Bernd Kranister bei einer kleinen Eröffnungsfeier am 27. Juli die Anlage, deren Schranken sich mit einer Bankomatkarte öffnen lässt. „Die Örtlichkeit zeichnet sich durch eine gute Lage aus“, so der ÖAMTC-Chef. Reservierung sei keine möglich, aber: „Durch die mit dem Büro des Donau-Campingplatzes in Krems-Stein verbundenen Überwachungskameras können wir aber jederzeit sagen, ob noch Plätze frei sind.“ Der Bedarf an zusätzlichen Stellplätzen sei auf jeden Fall gegeben. „Wir müssen in Stein immer wieder Gäste wegschicken, weil wir voll sind.“

Tagesmiete: 23 Euro „all inclusive“

Pro Tag kostet ein Stellplatz 23 Euro. Strom- und Wasserverbrauch sowie Brauchwasser-Entsorgung sind in dieser Pauschale inkludiert, die Bleibedauer mit drei Tagen limitiert. Bürgermeister Heinrich Brustbauer lobte die Professionalität, mit der der ÖAMTC an das Projekt herangegangen sei und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass man nun „das Wildparken in den Griff bekommen“ könne. In der Austraße, in der des Öfteren Campingmobil-Besitzer zuletzt oft gleich mehrere Tage lang Urlaub machten, gilt jetzt ein Parkverbot für Fahrzeuge über fünf Meter Länge, das von der Polizei auch kontrolliert werden soll.