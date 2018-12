Im Dezember feiert ÖBB Rail&Drive nicht nur seinen 1. Geburtstag, sondern auch die Inbetriebnahme von vier weiteren Standorten. Neben den Neueröffnungen am Grazer Hauptbahnhof sowie an der Nordbahnanlage im 21. Wiener Gemeindebezirk gibt es jetzt auch in Krems und in Mistelbach weitere Stationen.

„Wir verstehen uns als umfassender Mobilitätsdienstleister. Mit diesem Service-Angebot bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine durchgehende Mobilität von Tür zu Tür, denn integrierte Mobilität ist State of the Art“, bekräftigt Andreas Matthä, CEO ÖBB-Holding AG.

36 Fahrzeuge an den 4 Standorten – 10 in Krems, 4 in Mistelbach

Das ÖBB Rail&Drive-Angebot steht an den beiden niederösterreichischen Standorten seit dieser Woche zur Verfügung. In Krems umfasst der Rail&Drive-Fuhrpark zehn PKW, in Mistelbach sind es vier Autos.

In der Nordbahnanlage im 21. Bezirk besteht das Angebot aus sechs Fahrzeugen und am Grazer Hauptbahnhof aus 16. Ende 2018 werden am Grazer Standort auch zwei E-Fahrzeuge, mit der zugehörigen E-Ladeinfrastruktur, Teil der Fahrzeugflotte sein.

Standort:

Krems: Park&Ride, Am Frachtenbahnhof 4, 3500 Krems

Mistelbach: Park&Ride, Straße 5, 2130 Mistelbach

Graz: Annenpassage, Bahnhofsgürtel 85, 8020 Graz

Wien: Nordbahnanlage, Nordbahnanlage 9A, 1210 Wien

Rückblick: 1 Jahr ÖBB Rail&Drive – 220 Fahrzeuge an 22 Standorten

Seit dem Start von ÖBB Rail&Drive vor genau einem Jahr ist die Rail Equipment somit an 22 Bahnhöfen insgesamt 220 Fahrzeugen flächendeckend in ganz Österreich vertreten. In den nächsten Wochen werden zudem weitere Standorte in den anderen Bundesländern folgen. Insgesamt nutzen derzeit knapp 3.600 registrierte Kunden die Fahrzeuge und sorgen für durchschnittlich 1.500 Buchungen im Monat.

Fokus auf E-Mobilität

ÖBB Rail&Drive wird von Rail Equipment, einem Carsharing-Anbieter mit dem Fokus auf E-Mobilität, betrieben. Im Lauf des kommenden Jahres wird die E-Flotte auf 22 Fahrzeuge erweitert. 13 ÖBB Rail&Drive-Stationen mit E-Ladeinfrastruktur stehen dabei zur Verfügung. Neben den bisherigen Automarken Renault Zoe und dem VW e-Golf werden künftig auch zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes B250e angeboten werden.

Durch die Möglichkeit, nicht nur in Wien und den Landeshauptstädten, sondern auch in kleineren Städten am Bahnhof einen Pkw für die letzten Kilometer buchen zu können, wird Bahnfahren nicht nur attraktiver, sondern hat auch positive Auswirkungen auf den jeweiligen Standort. Die Kundinnen und Kunden können direkt, ausgehend vom Bahnhof, das letzte Stück – z.B. zum Business-Termin oder zum Ausflugsziel – mit einem ÖBB Rail&Drive-Auto zurücklegen. Das erhöht nicht nur die Attraktivität des Bahnhofs selbst, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die betreffende Region – zum Beispiel auf den Tourismus.

Kostenlose Registrierung

Um den Service von Rail&Drive nutzen zu können, brauchen sich die Kundinnen und Kunden einfach nur online auf railanddrive.at KOSTENLOS registrieren und in Folge ihre Kundenkarte an einer der Vertriebsstellen abholen. Anschließend können sie ihr gewünschtes Auto nach Lust und Laune, jederzeit reservieren, einsteigen und losfahren. Die Abrechnung der Fahrten erfolgt auf Grundlage eines gestaffelten Zeit- und Kilometertarifs.

Weitere Informationen zu den einzelnen Standorten, der Registrierung sowie der Buchung findet man unter www.railanddrive.at.