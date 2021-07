Man brauche „endlich Antworten zu dringenden Problemen“, so Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und Stadtrat Thomas Hagmann in einer Aussendung. Die Themen: Kommt eine Parkgarage oder die Einführung vereinfachter Parkzonen? Baut man ein Veranstaltungszentrum in Zentrumsnähe oder am Stadtrand? Wird es eine Flaniermeile nach Tullner Vorbild geben oder die Stadt Krems durch die Sportmeile besser an die Donau angebunden?

Fazit der ÖVP: „Wir fordern ein Paket, das sich endlich um die offenen Fragen kümmert. Krems muss an die anderen nö. Städte anknüpfen, sonst droht es an Bedeutung zu verlieren.“

SPÖ-Stadtchef Resch ging in einer Antwort auf die Anfrage der NÖN mit Verweis auf seinen aktuellen Urlaub nicht auf die Themen ein, merkte aber an, dass die ÖVP-Mandatare die Fragen statt in einer Presseaussendung auch direkt an ihn hätten stellen können – etwa bei der Gemeinderatssitzung am 30. Juni. Zudem würden Fragen bzw. Aspekte dazu teilweise auf der Tagesordnung der Budgetsteuerungsgruppe für 2022 stehen, deren kommende Tagung für 18. Juli anberaumt ist. MK