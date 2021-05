„In einem normalen Geschäftsjahr haben wir während der Frühjahrsmonate zahlreiche Buchungen“, erklärt Margit Macher, Leiterin des Hotels Schloss Ottenstein. Dieses Jahr sei die Aussicht aber trüber. „Von einer starken Auslastung kann derzeit aber noch keine Rede sein. Dass die Reservierungen allerorts durch die Decke gehen, wie häufig geschrieben wird, das entspricht nicht der Wahrheit.“

„Momentan auf Individualgast angewiesen“

Womit erklärt sich Macher die bisherige Nachfrage-Flaute? Einerseits betont sie, dass Seminare, Hochzeiten und größere Feierlichkeiten nicht stattfinden können. Diese machten in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule ihres Geschäfts aus. „Wir sind also momentan ausschließlich auf den Individualgast angewiesen. Und hier sind die Buchungen noch zurückhaltend, vermutlich aufgrund der gegebenen Auflagen. Manche Leute wollen ja weder impfen noch testen.“

Für jene, die diesbezüglich keine Probleme haben, gibt es in Ottenstein selbst Testmöglichkeiten zu bestimmten Uhrzeiten. Selbes gilt auch für das Hotel Steigenberger in Krems. „Wir bieten unseren Gästen zwei- bis dreimal pro Woche die Möglichkeit von Testungen. Diese werden im Cardea-Ambulatorium des Kremser Bürgermeisters Reinhard Resch durchgeführt“, bestätigt Steigenberger-Direktor Daniel Hunger-Milkowitsch.

Die Kontrolle von Impfbestätigungen, Testergebnissen und Antikörpernachweisen wird bei Beherbergungsgästen im Rahmen des Check-ins, jene der externen Tagesgäste in den jeweiligen Bereichen durchgeführt. Des Weiteren hebt Hunger-Milkowitsch hervor, dass sein Betrieb bei Hygiene- und Sicherheitsstandards über das gesetzliche und verordnete Maß hinaus noch die „Safe Travels“-Kampagne umgesetzt habe. Diese wurde von der „Deutschen Hospitality“, der Dachmarke der Steigenberger Hotels AG, selbst initiiert und verspricht ein weiter erhöhtes Maß an Standards.

„Letzten Sommer konnten wir den entfallenen internationalen Tourismus durch nationale Gäste sogar überkompensieren. Das waren sensationell gute Monate.“Weißenkirchens „Kirchenwirt“ Christian Wildeis

Die Reservierungen entwickeln sich laut Hunger-Milkowitsch „positiv“. „Wir rechnen aber damit, dass Buchungen so wie im vergangenen Jahr generell recht kurzfristig erfolgen werden“, so der Hoteldirektor.

Der Weißenkirchner „Kirchenwirt“ Christian Wildeis empfing in „vorpandemischen“ Jahren etwas mehr internationale als österreichische Gäste. Auch wenn der Auslandsgast – in seinem Falle vor allem Deutsche, aber auch Amerikaner – wohl nicht in gewohnter Zahl kommen wird, zeigt sich Wildeis optimistisch: „Letzten Sommer konnten wir den entfallenen internationalen Tourismus durch nationale Gäste sogar überkompensieren. Das waren sensationell gute Monate.“

Beim Kremser Hotel Klinglhuber herrscht eine „gute Buchungslage“ für die Sommersaison. „Wir sind zwar noch unter dem Niveau eines normalen Geschäftsjahres, aber dennoch ganz zufrieden und motiviert“, sagt Hotelleiterin Astrid Klinglhuber- Berger. Das Seminargeschäft laufe auf niedriger Flamme und mit nur einstelligen Teilnehmerzahlen.

Testmöglichkeiten wird es auch direkt im Hotel geben. „Wir hoffen aber, dass unsere Gäste bereits geimpft, getestet oder mit Antikörpernachweis kommen. Ansonsten wird es natürlich aufwendiger. Wir weisen jedenfalls per Mail oder telefonisch im Vorfeld darauf hin.“

Von deutlichen Preissteigerungen in Hotellerie und Gastronomie könne bei Klinglhuber-Berger keine Rede sein. „Minimale Steigerungen sind eventuell möglich, aber im Großen und Ganzen bleiben unsere Preise dieselben.“