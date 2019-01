Die Photovoltaikanlage

Anlagenleistung: 200 kWp

Größe: 1.230 m²

Stromerzeugung/Jahr: 200.000 kWh (das entspricht dem Strombedarf von 40 bis 50 durchschnittlichen Haushalten)

Kosten: 230.000 e

Exterstahl

Exterstahl ist einer der größten Anbieter von Stahlblechprodukten in Österreich mit einem Exportanteil von 80 Prozent. Der Standort am Kremser Hafen wurde 2003 eröffnet und umfasst 4 Hallen mit mehr als 10.000 Quadratmeter für Produktion und Lagerung. Weitere Investitionen in Höhe von 3 Millionen Euro in eine zusätzliche Halle und neue Produktionsanlagen sind für 2019 geplant. Insgesamt erwirtschaftet Exterstahl mit 70 Mitarbeitern jährlich 120 Millionen Euro.