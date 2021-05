„Zusammenarbeit, wo möglich. Klare Kritik, wo nötig.“ Es darf keine Rolle spielen, was dem Bürgermeister nützt. Sondern nur, was Krems braucht.“ „Wichtig ist nicht, was die SPÖ will. Entscheidend ist, was Krems voranbringt.“ „Bei Ideen muss endlich die Qualität zählen, nicht, ob sie bequem für die aktuelle Mehrheitspartei sind.“

Mit diesen Aussagen der führenden Kremser ÖVP-Politiker, die nicht weniger als einen Frontalangriff gegen die SPÖ bedeuten, hat die Volkspartei die Post-Erwin-Krammer-Ära eingeläutet. Nach dem plötzlichen Abschied des 66-Jährigen übernimmt der Thallerner Obstbauer Martin Sedelmaier das Ruder als Vizebürgermeister.

Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann, bisher ohne politisches Amt ausgestattet, ist als Wirtschaftsstadtrat nominiert. Bundesrätin Doris Berger-Grabner und der Obmann der Jungen Volkspartei Krems, Patrick Mitmasser, lösen Martina Höllerschmid und Cornel Prejban als Gemeinderäte ab.

Die Angelobung der drei neuen Mitglieder des Gemeinderats durch Bürgermeister Reinhard Resch ist für morgen, Donnerstag angesetzt. Die Wahl Hagmanns in den Stadtsenat und Sedelmaiers zum Vize-Stadtchef findet während der Gemeinderatssitzung am 26. Mai statt.

SPÖ-Finanzstadtrat rasselt mit den Ketten

Unklarheit herrschte in den vergangenen Tagen in den Reihen der ÖVP, ob die SPÖ die Funktionszuweisungen im Gemeinderat mit ihrer Personaldominanz verhindern könnte. Finanzstadtrat Helmut Mayer hatte mit einem Facebook-Posting diesbezüglich wohl Ängste geschürt. Der SPÖ-Mann schrieb in dem Kommentar: „Es sei noch angemerkt, dass der Gemeinderat die Stadträte und den Vizebürgermeister wählt. Die ÖVP hat 11 von 40 Mandaten. Wie heißt es so populär: ,Schau ma amal.‘ Da war doch auch noch so ein Sprichwort mit Wald und hineinrufen.“

Ein Blick in das NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (STROG) zeigt, dass die schwarz-türkisen Sorgen unbegründet sind. Der zweite Vizebürgermeister steht der zweitstärksten Fraktion im Gemeinderat, in diesem Fall der ÖVP, zu.

Eine Wahl eines Mandatars einer anderen politischen Fraktion ist damit von vornherein ausgeschlossen. Ebenso gering ist die Hürde für Hagmann. In den Stadtsenat können nur vorgeschlagene Personen gewählt werden. Stimmzettel, die auf andere Personen lauten, sind ungültig. Die Stimmen seiner eigenen Fraktion reichen für den Konditormeister also völlig aus – genau genommen würde sogar nur eine einzige gültige Stimme Hagmann ins Amt hieven.

Das parteipolitische Geplänkel vor der eigentlich als Formalakt bekannten Wahl zeigt: Der jahrelange Kuschelkurs zwischen SPÖ und ÖVP dürfte endgültig vorbei sein. Passend dazu ist ein Mail von Bürgermeister Resch an Sedelmaier, in dem der Stadtchef seinen Ärger über die eingangs erwähnten Kampfansagen kundtut. Der zukünftige Vizebürgermeister will denen allerdings gar nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Ich interpretiere das nicht als narrische Kampfansage. Das ist die politische Rhetorik. Die SPÖ ist nach den Personalrochaden einfach etwas nervös.“

Seine neue Aufgabe betrachtet Sedelmaier als „große Ehre“. Inhaltlich will sich der 53-Jährige erst nach dem 26. Mai deklarieren. Anders Thomas Hagmann, der ankündigt, dass die Innenstadt und Betriebsansiedelungen „ein großes Thema“ für ihn werden und er sich vor allem dafür einsetzen möchte, dass „die Wirtschaft und Infrastruktur besser dastehen.“ Seine Rolle als Obmann der Wirtschaftskammer ermögliche die „Bedienung zusätzlicher Netzwerke.“

Neuer jüngster Gemeinderat wird Patrick Mitmasser. Der 27-jährige Prozessingenieur und Nachhaltigkeitsmanager soll Jugendgemeinderat werden und möchte sich zusätzlich – wie schon in der Vergangenheit – vor allem für den Umweltschutz einsetzen.