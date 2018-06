Die Übernahme des Hochwasserschutzdammes an der Donau – von Stein im Westen bis zum Hafen im Osten – war Gegenstand einer Debatte im Gemeinderat. Während sich alle anderen Fraktionen dafür aussprachen, sieht die ÖVP in der Maßnahme die Gefahr künftiger hoher Kosten.

Rund 15.000 Euro kostet die Betreuung der Anlage derzeit pro Jahr. Auf Krems würden 2.250 Euro entfallen. Sie wird derzeit von der Donauhochwasser-Konkurrenz (DHK) wahrgenommen, in der der Bund (70 %) und die Länder Wien und NÖ (je 15 %) vereint sind.

Die 1927 gegründete Vereinigung will sich nun auflösen. Künftig soll, so der Grundsatzbeschluss, die Anlage im Bereich der Stadt – nach Einholung von Fachgutachten und allfällig nötigen Sanierungen – in Kremser Eigentum übergehen. Erhaltungs- und Sanierungskosten des Dammes würden sich dann mit 60:20:20 zwischen Bund, Land NÖ und Krems aufteilen.

Für ÖVP ist Beschluss ein „Schnellschuss“

Während SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl für eine Zustimmung warb, sprach sich Vizebürgermeister Erwin Krammer namens seiner ÖVP dagegen aus. „Wir bekommen etwas geschenkt, das wir gar nicht wollen!“, kritisierte er. „Der wahre Grund für die Änderung: Wien will aussteigen und bekommt künftig alles geschenkt.“ Er appellierte, abzuwarten. „Das ist ein Schnellschuss. Wir hängen unseren Kindern und Kindeskindern etwas um, bei dem hohe Kosten entstehen können.“

„Verwundert und irritiert“ kommentierte SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch die Kritik. „Es hat Gespräche mit Land und Bund gegeben. Wir sollten sinnvollerweise mitmachen.“ Wenn sich die Stadt dagegen stelle, sei es künftig vielleicht bei anderen Hochwasserschutzmaßnahmen schwierig, großzügige Förderungen wie früher zu bekommen. „Wir sind nicht nur unseren Kindeskindern verpflichtet, sondern auch den Kremsern!“

KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer konnte sich in Richtung Krammer einen Hinweis nicht verkneifen: „Das ist kein Sonderprojekt der Stadt. Das Land NÖ und der Bund wollen das so – und welche Farben dort regieren, ist wohl bekannt.“

Der Grundsatzbeschluss wurde mehrheitlich gegen die Stimmen der ÖVP gefasst.